(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Bilancio di Pasqua a grandi cifre; dei tanti controllati è stato multato il 5% che rappresenta meno di 0,02% degli italiani". Lo scrive in un tweet Enrico Letta che aggiunge "dopodiché continuate pure a dire che in questa prova siamo popolo di irresponsabili. E farete male all'Italia, oltre a non aver capito nulla degli italiani".