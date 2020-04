© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 APR - ANSA) - "Non volevo arrecare nessun danno, anzi volevo aiutare il mio Paese in un momento così difficile. Sono pronto a dimostrare che non ho commesso nessun illecito". Così Antonello Ieffi, l'imprenditore arrestato per turbativa d'asta nell'appalto Consip per l'acquisto di mascherine, rispondendo al gip di Roma nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia.