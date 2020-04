© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Sono in calo i ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: in totale sono sono 1122, -21 rispetto a ieri. E i ricoveri non in terapia intensiva sono 49, "un dato che si è praticamente azzerato ed evidenzia i risultati dei grandi sforzi fatti", ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. I positivi sono 61.326 con 1.012 nuovi casi, ma i tamponi sono stati solo 3.778. I decessi sono 11.142, 241 in più mentre ieri erano stati 280.