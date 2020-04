Malato Sla sardo dona 1000 mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 14 APR - Ha solcato il palcoscenico dell'Ariston per il festival di Sanremo presentando la sua canzone, ma era già diventato una star del web con il suo libro di ricette: ora Paolo Palumbo, il 22enne chef oristanese il più giovane malato di sclerosi laterale amiotrofica (Sla), balza nuovamente agli onori della cronaca per aver donato mille mascherine chirurgiche alla Assl di Oristano. A consegnarle oggi al direttore dei presidi ospedalieri del territorio, Nicola Orrù è stato il fratello Rosario. I dispositivi di protezione individuale saranno utilizzati dagli operatori sanitari. La Assl di Oristano ringrazia Paolo e i suoi familiari "per questo gesto di generosità, che si unisce a quello dei tanti enti, associazioni e privati cittadini impegnati a sostenere le strutture sanitarie con numerose donazioni".