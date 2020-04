Pneumatici estivi: per il cambio il termine slitta al 15 maggio

Vista l'emergenza per il coronavirus il termine del 15 aprile per sostituire i pneumatici invernali con quelli estivi è stato spostato di 30 giorni. Il nuovo termine è quindi quello del 15 maggio. Chi però usa l'auto per lavoro, e quindi ha necessità di effettuare subito il cambio, può andare ugualmente dal gommista in questi giorni perché le attività di gommista (così come quelle di elettrauto e meccanico) sono regolarmente aperte. Chi invece non rientre nelle categorie che devono usare l'auto per lavoro devono aspettare la fine della "quarantena" fissata dal governo.

