Una centenaria guarisce in Turchia

(ANSA) - ISTANBUL, 14 APR - Una centenaria è guarita dal coronavirus in Turchia. La signora Havahan Karadeniz è stata dimessa nelle scorse ore dall'ospedale per l'Educazione alla Ricerca di Istanbul, dove era stata ricoverata una settimana fa con tosse e febbre alta. Alla sua uscita dal nosocomio, riferiscono i media locali, la donna è stata accompagnata dagli applausi del personale sanitario che l'ha avuta in cura. Nei documenti l'anziana risulta avere 98 anni, ma i familiari sostengono che abbia in realtà 107 anni.