3 morti in residenza anziani nel Barese

(ANSA) - BARI, 15 APR - Tre anziani residenti nella Rssa 'San Giuseppe' di Canosa di Puglia, risultati positivi al coronavirus, sono deceduti negli ultimi giorni. Nella struttura - si apprende oggi - le persone contagiate fino a questo momento sono 47: 43 ospiti e 4 operatori sanitari. Un quarto anziano morto nello stesso periodo è invece risultato negativo al tampone. Il Dipartimento di prevenzione della Asl Bat ha fatto sapere di essere intervenuto nella Rosa per riorganizzare gli spazi in modo da permettere "una netta separazione dei percorsi e tutte le misure per contenere il contagio" e, "data la carenza di dispositivi di sicurezza, sono state fornite 50 mascherine Ffp3 e 20 visiere". E' stato redatto inoltre un protocollo d'intesa "per fornire personale infermieristico", firmato dall'Ordine professionale, dall'Asl e dalla struttura.