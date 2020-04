Amazon chiude siti Francia per 5 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 15 APR - Detto fatto. Dopo il richiamo della giustizia francese Amazon ha deciso di chiudere i suoi stabilimenti francesi per cinque giorni, da domani e fino al 20 aprile, dopo che il tribunale di Nanterre ha chiesto ieri al colosso Usa di limitare la sua attività in attesa di una valutazione dei rischi per i lavoratori dinanzi al nuovo coronavirus: è quanto riferisce una fonte sindacale citata dall'agenzia France Presse. La decisione è stata presa dal comitato economico e sociale (Cse), con 14 voti a favore della chiusura su un totale di 18 votanti. Ora si tratta di approfittare dei cinque giorni di chiusura per pulire gli stabilimenti e valutare i rischi, ha detto un delegato sindacale della CGT, Emilien Williatte. Secondo la direzione, i dipendenti continueranno a percepire il 100% dello stipendio.