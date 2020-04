In Italia 1.127 nuovi casi (in aumento rispetto a ieri) ma calano i nuovi decessi

Sono complessivamente 105.418 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 675. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Sono 21.645 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 578. Ieri l’aumento era stato di 602. Sono 21.645 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 578. Ieri l’aumento era stato di 602. Sono 38.092 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 962 più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.695. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 165.155, con un incremento rispetto a ieri di 2.667.

«Annuncio per domani la partenza del terzo contingente di medici della task force della Protezione civile, sono 71 che andranno in Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Provincia di Trento. Finora i medici finora impiegati sono oltre 200 (su 300 reclutati, ndr), come oltre 200 sono gli infermieri (su 500 reclutati, ndr). Grazie a chi è rientrato ieri e oggi dal primo turno, avendo esaurito il periodo di 21 giorni al servizio del Paese».