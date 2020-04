Consiglio Europeo, Conte riferirà in parlamento il 21

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una informativa nell’Aula della Camera il prossimo 21 aprile alle 17. Lo ha deciso la conferenza dei Capigruppo di Montecitorio, i cui lavori sono in corso.

L’informativa di Conte era stata chiesta dal capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida.

Conte terrà la sua informativa sia in vista del Consiglio europeo in videoconferenza, che è in agenda per il prossimo 23 aprile, sia sulla situazione interna e alla fase 2 relativa al coronavirus.

Lolloborigida ed il capogruppo della Lega Riccardo Molinari avevano chiesto che Conte tenesse comunicazioni (al termine delle quali si votano risoluzioni in Assemblea) e non una informativa, che non richiede che ci sia un voto.

