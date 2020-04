Covid: 'In canoa a fare spesa', multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - In canoa a fare la spesa, a Firenze. E' quanto ha dichiarato un uomo di 60 anni che poi è stato multato per 280 euro dalla polizia municipale che lo aveva individuato con il drone mentre vogava in Arno. La vicenda, riporta Palazzo Vecchio, risale a sabato di Pasqua con l'uomo che è stato identificato, però, oggi. Durante una verifica sul greto del fiume all'altezza di piazza Ravenna è stato individuato il canoista che stava facendo attività sportiva nonostante il divieto previsto nel Dpcm contro il Coronavirus. Gli agenti hanno seguito l'uomo fino a vederlo attraccare la canoa al pontile di un'associazione sportiva: quando però i vigili motociclisti sono arrivati sul posto l'uomo si era già allontanato, così sono scattati gli accertamenti che hanno portato all'identificazione.