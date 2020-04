Covid, in Liguria nuclei per 'audit' rsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha firmato un'ordinanza sulle Rsa private che ospitano anziani. L'obiettivo è proseguire le azioni della Regione e dell'agenzia sanitaria Alisa al fianco delle strutture per preservare e mantenere 'Covid free' quelle non colpite fino ad oggi dal coronavirus e, al contempo, mitigare il contagio in quelle contaminate attraverso una serie di azioni mirate di verifica e supporto, coordinate da Alisa stessa. In base all'ordinanza, Alisa provvederà a costituire nuclei di infermieri opportunamente formati - un nucleo opererà nel levante ligure, uno nell'area metropolitana e uno nel ponente - che effettueranno azioni di 'audit', ovvero di verifica nelle strutture, coordinate dalle singole Asl. Su indicazione di Alisa, le Asl forniscono anche personale competente per potenziare gli organici.