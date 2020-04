Crollo ponte:acquisiti atti in Provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 15 APR - La procura di Massa Carrara ha acquisito dalla Provincia la documentazione relativa ai lavori di manutenzione effettuati sul ponte di Albiano Magra dal 2000 al 2018, anni in cui l'intero viadotto è stato sotto la competenza dell'ente. Lo conferma il presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti. "La richiesta di atti è arrivata subito dopo il crollo - spiega - e noi ci siamo immediatamente messi a disposizione con i nostri uffici, nonostante lo smart working, per consegnare tutta la documentazione in nostro possesso. Si tratta di 18 anni di gestione". Il ponte che attraversa la statale 62 nel comune di Aulla fu costruito da Anas nel 1908, distrutto durante la Seconda guerra mondiale e ricostruito nel 1949. Nel 2000 la gestione passò alla Provincia di Massa Carrara e Anas se la riprese nel 2018. Il ponte è crollato l'8 aprile, provocando due feriti lievi. La procura ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, per disastro colposo.