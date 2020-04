Delrio,Mes? Nessuno messo in discussione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Accettare il Mes mette in discussione Conte? Non si mette in discussione nulla, il 99% degli italiani capisce che se non ci sono condizioni capestro il nostro paese deve usare tutte le risorse necessarie: se ci vengono prestati senza interessi dei miliardi perchè non dobbiamo usarli?". Così il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio a Radio Anch'io che, a proposito dell'opposizione del M5s ripete: "È un successo aver ottenuto il Mes senza condizionalità, il governo deciderà ma non può dire di non averne bisogno e poi non finanziare alcune cose perché non ci sono le risorse. Non buttiamo a mare la disponibilità di miliardi per la sanità pubblica".