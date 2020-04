Di Stefano, su Mes Delrio va alla cieca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Stamattina ho sentito il capogruppo del Pd Delrio dire 'il Mes è una disponibilità, secondo me è un successo averlo ottenuto senza condizionalità, ammesso che sia così'. In pratica Delrio ha ammesso candidamente di non sapere nulla sul tema ma comunque, alla cieca, si è lanciato contro la linea sul Mes del governo e del presidente Conte". Lo afferma il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano "La verità è che le condizionalità del Mes esistono e il fatto che siano light non cambia la sostanza", aggiunge.