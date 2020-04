Germania riapre scuole dal 4 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 15 APR - Le scuole riapriranno, in Germania, progressivamente, a partire dal 4 maggio. È quanto trapela dalla conferenza fra Stato e Laender in corso in queste ore, secondo la Dpa. A ritornare fra i banchi saranno in prima battuta i ragazzi delle scuole superiori, che devono affrontare gli esami di fine anno, e gli alunni delle classi di fine ciclo delle elementari. Prorogato il divieto di contatto fino al 3 maggio, per contrastare il diffondersi del coronavirus mentre i negozi con una superficie fino a 800 metri quadrati potranno riaprire, a partire da lunedì prossimo.