H&M produce camici per infermieri Svezia

(ANSA) - ROMA, 15 APR- Il gigante dell'abbigliamento H&M, ha annunciato di aver iniziato la produzione di 1 milione di camici da donare agli infermieri svedesi che combattono in prima linea contro il coronavirus. Lo riporta il Guardian. L'indumento è realizzato in linea con la certificazione ISO13485, che riguarda gli equipaggiamenti medici, e con gli standard richiesti dal sistema sanitario svedese. H&M ha iniziato anche la produzione di mascherine per il personale degli ospedali.