Il Papa crea task-force per la 'fase 2'

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 15 APR - Papa Francesco ha istituito una 'task-force' per il dopo-pandemia. Il Papa, spiega una nota, ha chiesto al Dicastero lo Sviluppo umano integrale "di creare una Commissione, in collaborazione con altri Dicasteri della Curia Romana, per esprimere la sollecitudine e l'amore della Chiesa per l'intera famiglia umana di fronte alla pandemia di Covid-19, soprattutto mediante l'analisi e la riflessione sulle sfide socioeconomiche e culturali del futuro e la proposta di linee guida per affrontarle".