Irlanda del Nord estende lockdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 15 APR - Il governo locale dell'Irlanda del Nord ha annunciato oggi un'estensione del lockdown, in vigore in tutto il Regno Unito da oltre tre settimane, per almeno altre tre. La decisione, che rientra nei poteri conferiti dalla devolution alle autorità di Belfast, anticipa quella attesa dal governo di Londra per l'intero Regno fra domani e venerdì, sulla base del parere di un comitato scientifico: scontata comunque nella direzione di una proroga di almeno 3 settimane. La first minister unionista nordirlandese, Arlene Foster, ha detto che bisogna tener duro e fare tutto il possibile, in termini di distanziamento sociale, "per ridurre il picco dei contagi": che in Ulster hanno superato quota 2000 con 121 morti registrati finora.