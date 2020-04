© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 15 APR - Il governo tedesco è dell'avviso che "soprattutto nel tempo della pandemia il multilateralismo vada mantenuto" e per quel che riguarda l'Oms, per Berlino, "questa va rafforzata e finanziata". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel Steffen Seibert, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sull'annuncio di Donald Trump che vuole sospendere il finanziamento dell'Oms.