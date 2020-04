Attorno alle 22 (22.02, per la precisione) c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 della della scala Richter, secondo la stima dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è stato individuato a Ferriere nell'Appennino piacentino a circa 4 km di profondità, ma il sisma è stato avvertito anche da alcuni cittadini a Salsomaggiore e più in generale nel Parmense. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

