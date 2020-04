Israele:Rivlin affida a Knesset incaricO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 APR - Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato questa mattina alla Knesset il compito di trovare un deputato che abbia una maggioranza di 61 seggi su 120 per formare il nuovo governo. La notte scorsa è infatti scaduto l'incarico del leader di Blu-Bianco Benny Gantz le cui trattative ancora in corso con Benyamin Netanyahu per un governo di emergenza nazionale al momento ancora non hanno avuto uno sbocco positivo. Se neanche dalla Knesset - che ha tempo 21 giorni - dovesse arrivare la soluzione si andrà a quarte elezioni.