Macron, fondo comune o l'Ue è a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 16 APR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha messo in guardia su un crollo dell'Unione europea come "progetto politico" se non appoggerà le economie più colpite come quella dell'Italia aiutandole a recuperare dopo l'epidemia del Coronavirus. In un'intervista al Financial Times, Macron ha detto ha escluso ogni altra scelta diversa dalla creazione di un fondo che "possa emettere debito comune con una garanzia comune" per finanziare gli Stati membri in base alle loro necessità.