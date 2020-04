© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Il Mes mi auguro che esca fuori dal tavolo". Lo dice Alessandro Di Battista, nell'intervista rilasciata ai microfoni di "Dritto e Rovescio", in onda integralmente, questa sera, su Rete 4. "Quando il Presidente del Consiglio, che per me ha fatto benissimo a rispondere a Salvini e Meloni, dice: "L'Italia non attiverà il Mes", io ci credo. Il problema però, non è ora, il problema è tra un anno e mezzo", aggiunge l'esponente del M5S.