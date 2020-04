Mes: Ruocco, serve forte intervento Bce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Il Mes ora non ci serve, serve un forte intervento della Bce che alimenti le imprese e faccia ripartire il sistema economico. Il Mes è un prestito molto delimitato, ma riguarderebbe solo le spese sanitarie. L'Italia deve ripartire e questo si fa attivando il circuito produttivo. Condivido le perplessità del premier Conte. In passato sono state prese decisioni a livello europeo con leggerezza ma oggi quelle decisioni pesano come un macigno. Quindi un sano dibattito all'interno della maggioranza, anche acceso, va benissimo". Così la presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario Carla Ruocco.