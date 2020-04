© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Su 300.000 test per il coronavirus effettuati in Europa, 1 caso di contagio su 13 riguarda gli operatori della sanità". Lo ha detto la dottoressa Catherine Smallwood dell'Oms Europa durante una conferenza stampa. I dati su cui è basato questo calcolo sono quelli che ciascun Paese europeo invia all'ufficio regionale, ha spiegato la dottoressa esprimendo "preoccupazione" per medici, infermieri e altri lavoratori del settore.