(ANSA) - ROMA, 16 APR - Nessuna riunione, oggi, per la Task force guidata da Vittorio Colao. Una 'plenaria' era stata ipotizzata da più fonti per questo pomeriggio. Secondo quanto si apprende gli esperti hanno continuato comunque a lavorare, anche in sottogruppi, ma un punto tutti insieme sarà fatto solo domattina.