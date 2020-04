Usa, oltre 28 mila morti e più di 636 mila casi. Indagine su una possibile fuga del virus da un laboratorio a Wuhan

Negli Usa i morti di coronavirus hanno superato i 28 mila (28.326), i casi di contagio i 636 mila (636.350). E’ l’ultimo aggiornamento del sito della Johns Hopkins University.



Cnn gli ,Usa indagano sull'ipotesi di un incidente in un laboratorio a Wuhan - Dirigenti dell’intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana stanno esaminando tra le possibilità quella che il nuovo coronavirus sia nato, più che in un mercato, in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza del dossier, che ritengono però prematuro trarre qualsiasi conclusione. Ieri il Wp aveva riportato la notizia di due cable di diplomatici Usa a Pechino che nel 2018 ammonivano sulle carenze del laboratorio di virologia di Wuhan.

Fauci: sì allo sport ma a porte chiuse

«Sì allo sport nel 2020, ma a porte chiuse». Parola di Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca e uno dei più grandi esperti mondiali di virus ed epidemie. «C'è un modo in cui si può riprendere a giocare», ha detto il direttore dell’Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive Usa a Peter Hamby via Snapchat . «Nessuno potrà andare allo stadio o al palazzetto, inoltre le squadre dovranno essere tenuti in osservazione in grandi hotel vicini agli impianti di gioco. Tutti verranno testati almeno una volta a settimana», ha aggiunto Fauci. La Nba sta considerando di giocare le partite valide per terminare la stagione - alcune di regular season per terminare tutti con le stesse gare giocate, più i Playoffs forse ridotti - in una sede unica, verosimilmente Las Vegas, e rigorosamente senza pubblico. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che non vede l’ora che lo sport riparta e ha istituito un gruppo di lavoro per arrivare ad un’apertura positiva post lockdown: in questo ci sono i commissioner di NBA, NHL, MLB, NFL e MLS.



3.448 nuovi casi in Russia, 27.938 in tutto - Aumentano i nuovi casi di Covid-19 accertati in Russia. Sono 3.448 i nuovi contagiati registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano invece 3.388. Il totale sale così a 27.938 persone. Le vittime del nuovo virus in Russia sono ufficialmente 232, di cui 34 decedute nel corso dell’ultima giornata. Lo riferisce la task force nazionale contro l’epidemia nel suo bollettino quotidiano.

Nella sola Mosca, una megalopoli di oltre 12 milioni di abitanti, si registrano 16.146 casi di Covid-19, di cui 1.370 accertati nelle ultime 24 ore.

Von der Leyen, Ue chiede scusa a Italia - «E' vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ed è vero, l’Ue ora deve presentare una scusa sentita all’Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento. C'è voluto molto tempo perchè tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda. Ma ora Ue è il cuore pulsante dell’Ue». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo.