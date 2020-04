Coronavirus:Piemonte verso 20mila contagi,rallentano decessi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Sfiorano quota ventimila i contagi da coronavirus in Piemonte. Sono 693 quelli comunicati stasera dall'Unità di crisi regionale, che fanno salire il dato dall'inizio dell'emergenza a 19.9954. Il 64% dei nuovi casi è riscontrato nelle case di riposo. In calo i decessi, 78 di cui 19 registrati nella giornata di oggi, per un totale di 2.224, continua a scendere il numero dei ricoverati in terapia intensiva: sono 328, 17 in meno rispetto a ieri. Con i 276 comunicati stasera, salgono invece a 2.136 i guariti, con altri 1.594 "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. (ANSA).