Coronavirus: vescovo Pinerolo in ospedale, Papa lo chiama

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Ricoverato in terapia intensiva perché positivo al coronavirus, il vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, ha ricevuto la telefonata di Papa Francesco. Una breve conversazione privata per dare conforto e sostegno al religioso, uscito dalla fase più critica della malattia e, sebbene a fatica, ora in grado di parlare. Il pontefice, rende noto l'Asl To3, si è intrattenuto alcuni minuti anche col il dottor Mauro Pastorelli, direttore del reparto, rivolgendo parole di apprezzamento e sostegno per tutto il presidio ospedaliero. (ANSA).