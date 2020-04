© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Si riunirà domani la cabina di regia tra il governo, le Regioni e i Comuni, convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia per coordinare le decisioni e valutare le scelte da compiere in vista della "fase 2" della ripartenza. La riunione, cui dovrebbe prendere parte il ministro della Salute Roberto Speranza, potrebbe essere convocata, a quanto si apprende, già nella mattinata di domani.