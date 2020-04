Gentiloni, mutualizziamo il futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 17 APR - "Solidarietà è la chiave, cruciale non solo dal punto di vista umanitario ma anche economico, significa non mutualizzare il debito che abbiamo accumulato negli ultimi dieci anni ma trovare strumenti comuni per affrontare la sfida. Non dobbiamo mutualizzare il passato ma il futuro": lo ha detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni in un'intervista a France 24. "È perfettamente possibile, non facile, ma è possibile, riconciliare le posizioni" tra Nord e Sud Europa "a patto che si discuta guardando al futuro e non al passato, dove la discussione era tra chi voleva ridurre e chi condividere il rischio. Bisogna guardare a una missione comune, come salvare i nostri posti di lavoro ed evitare le differenze", ha spiegato. "Se guardiamo a quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi, si può vedere che cose ritenute impossibili sono state fatte, come gli strumenti da 500 miliardi di euro decisi dall'Eurogruppo", ha aggiunto.