© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 17 APR - Salgono a 79.494 i casi confermati di coronavirus in Iran, con 1.499 contagi nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 89, in costante calo da una settimana. Il totale dei deceduti registrati sale quindi a 4.958. I malati in gravi condizioni sono 3.563. I pazienti guariti crescono a 54.064. Il totale dei test effettuati finora è di 319.879. Lo annuncia il ministero della Salute di Teheran.