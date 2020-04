Khan, servono mascherine per tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 17 APR - Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, invoca - come il governatore della Lombardia in Italia - mascherine protettive per chiunque esca di casa da ora in avanti nel Regno Unito, incalzando il governo conservatore a modificare le direttive al riguardo. "E' uno strumento di protezione ulteriore", ha detto Khan, aggiungendo di star esercitando pressioni "sugli esperti governativi e sul governo affinché aggiornino la loro indicazione" e suggeriscano l'uso generalizzato di questo presidio in tutto il Paese. Fra le iniziative autonome del Comune di Londra, intanto, viene annunciata la decisione di consentire l'uso gratuito dei bus per la durata dell'emergenza sanitaria, in modo da evitare che i passeggeri salgano attraverso le porte anteriori ed entrino in contatto con gli autisti, fra i quali si sono già verificate decine di contagi e numerosi morti. Le linee guida del governo Johnson sulle mascherine riflettono ad oggi quelle date inizialmente dall'Oms che ne raccomandavano l'uso a persone contagiate e sanitari.