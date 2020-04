Oms lancia allarme Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Nell'ultima settimana i casi confermati di coronavirus in Africa sono aumentati del 51% e il numero delle morti accertate del 60%", ma in mancanza di kit per i test "è verosimile che i numeri siano più alti". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms,Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Con il sostegno dell'Oms, molti Paesi in Africa ora possono fare test per il Covid-19, ma c'è ancora un significativo gap per accedere ai kit" che dobbiamo "colmare". Dalla prossima settimana, ha annunciato, saranno distribuiti in Africa 1 mln di kit.