(ANSA) - NEW YORK, 16 APR - Apertura a fasi, per l'esattezza tre, per l'economia americana: è ora di "farla ripartire". Donald Trump presenta il suo piano per riaprire l'America. "Tre fasi, un passo dopo l'altro non tutti insieme", spiega Trump ribadendo che gli Stati Uniti hanno "superato il picco" del coronavirus.