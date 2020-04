© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 17 APR - "Abbiamo la Bei, Sure, il Mes, e stiamo lavorando su come rendere il prossimo bilancio Ue utile per la ripresa. Il Mes fa parte di questo puzzle ma non c'è una bacchetta magica che risolve tutto, servono strumenti diversi": lo ha detto la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, in un'intervista a RaiNews24. Il Mes "può essere un aiuto, dipende da come lo si vuole usare", ha aggiunto.