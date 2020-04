Aggredisce ex a martellate, donna grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Ha atteso la sua ex nel box auto condominiale e l'ha colpita ripetutamente a martellate. Poi prima di scappare le ha rubato il pc portatile. E' accaduto ieri sera in zona Capannelle a Roma. La vittima, una 37enne italiana, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La polizia ha arrestato poco dopo il suo ex, un 47enne, bloccato nei pressi della sua abitazione. A dare l'allarme alcuni condomini che avrebbero sentito le urla. Sul posto i poliziotti del commissariato Romanina e della Squadra Mobile di Roma. A quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe raggiunto l'abitazione della ex in taxi, armato di martello, e l'avrebbe aspettata nel box condominiale. Lì la donna è stata più volte colpita con un martello fino a quando non si sarebbe rotto il manico. Sarebbe stata proprio la vittima a indicare dalle fattezze l'ex come possibile aggressore.