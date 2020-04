Coronavirus, 350 nuovi casi in E-R

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 18 APR - Sono 22.184 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, con un aumento giornaliero di 350. Crescono le guarigioni: 289 le nuove. I test hanno raggiunto quota 121.220, 4.394 in più rispetto a ieri. Sono invece 62 i nuovi decessi e complessivamente in Emilia-Romagna sono arrivati a 2.965. Sono 9.166 le persone sono in isolamento a casa, con sintomi lievi o privi di sintomi (118 in più rispetto a ieri) e 296 i pazienti in terapia intensiva: 13 in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-96). Le persone complessivamente guarite salgono a 5.635 (+289). I nuovi morti sono 30 uomini e 32 donne: riguardano 9 residenti nella provincia di Piacenza, 9 a Parma, 10 a Reggio Emilia, 9 a Modena, 14 a Bologna, 2 a Ferrara, nessuno in provincia di Ravenna, 4 a Forlì-Cesena, 5 a Rimini.