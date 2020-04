Covid: altri 3 morti in Rssa a Canosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 18 APR - Sale a sei il numero dei morti tra gli anziani positivi al Coronavirus nella Residenza socio-sanitaria assistita San Giuseppe a Canosa di Puglia. Nella notte e nelle prime ore di oggi sono morti altri tre ospiti, che si aggiungono ai tre dei giorni scorsi. Nella struttura i casi positivi accertati finora sono 47 (43 ospiti e 4 operatori) e al momento sono presenti 34 pazienti, 30 dei quali positivi. Quella di Canosa è una delle tre residenze anziani con focolai del virus nella provincia Bat, a nord di Bari, e sulle quali sono in corso accertamenti della Procura di Trani. Le altre due sono l'Opera Don Uva di Bisceglie (46 positivi: 37 pazienti e 9 operatori) e la Rssa Opere Pie Riunite di Minervino Murge (40 positivi: 30 ospiti e 10 tra operatori e religiosi). Il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Bat ha organizzato nei giorni scorsi una task force per il monitoraggio di tutte le 17 strutture sul territorio (Rsa, Rssa e centri diurni) con verificare le disposizioni per la prevenzione del contagio.