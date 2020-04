Maturità: Commissione con membri interni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Cambia la composizione della commissione dell'esame di maturità. La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l'ordinanza, attuativa del decreto legge del 6 aprile su Esami e valutazione, che, in ragione dell'emergenza coronavirus e dell'impatto che ha avuto sulla scuola, prevede, per quest'anno, una commissione formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno. "In questo modo - spiega la Ministra - gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo un Esame di Stato vero, serio, ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell'emergenza ancora in atto", spiega la ministra.Anche nella maturità entra la modalità a distanza: l'ordinanza prevede infatti che "ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza".