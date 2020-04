Nelle ultime 24 ore in Italia 482 vittime, 2.200 guariti, 79 in meno in terapia intensiva

Sono 482 le vittime di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale asale a 23.227. Ieri l’aumento era stato di 575. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Malati Sono complessivamente 107.771 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 809 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 355 (il più basso dal 2 marzo).

‌‌Terapia intensiva Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri. Dei 107.771 malati complessivi, 25.007 sono ricoverati con sintomi, 779 in meno rispetto a ieri, e 80.031 sono quelli in isolamento domiciliare.

Contagiati totali Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491.

‌‌‌‌‌Guariti Sono 44.927 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.200 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 2.563.