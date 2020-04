Spagna, si valuta 'apertura' per bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Perché i bambini possano uscire in strada c'è bisogno di un numero di nuovi casi giornalieri sufficientemente basso da evitare che torni a esplodere l'epidemia e che non metta a rischio i malati e il sistema sanitario". Risponde così il responsabile del comitato tecnico del governo spagnolo sul Covid-19, Fernando Simon, alle domande - e alle pressioni- sulla possibilità di sollevare le restrizioni di movimento per i minori. Precisando che si valuterà giorno per giorno. "Sarà quando potremo identificare ogni caso, isolarlo e individuare i suoi contatti per verificare che non si sviluppino nuovi contagi. Siamo vicini ma dobbiamo valutarlo giorno per giorno", ha aggiunto. Il tema è fra i principali emersi in Spagna nelle scorse ore dopo le richieste avanzate dalle regioni, prime fra tutte le Catalogna che, secondo indiscrezioni di stampa, sta lavorando ad un piano per consentire ai bambini di uscire dal domicilio nel giro di 8-10 giorni, se "continua l'evoluzione positiva dei casi".