Femminicidio nel Milanese: spara alla compagna che lo ospitava in casa per l'isolamento coronavirus e si costituisce

Lei voleva lasciarlo dopo circa 9 anni di relazione e il compagno, una guardia venatoria di 47 anni, ha deciso di ucciderla. E’ questo il movente alla base dell’omicidio, avvenuto questa notte con un colpo di fucile intorno alle 2, di una 47enne residente a Truccazzano, nel milanese. I due, coetanei e originari dello stesso paese in Sicilia, si conoscevano da moltissimi anni. Si erano poi ritrovati a Milano e avevano iniziato una relazione sentimentale, che è andata avanti per diversi anni fino a quando, poco tempo fa, la donna ha deciso di interromperla. L’uomo lavorava a Bressanone, in provincia di Bolzano, ma la raggiungeva tutti i venerdì nel comune dell’hinterland milanese per passare insieme il week end. Le ha sparato in testa mentre dormiva, il 47enne si è poi costituito ai carabinieri. Lei voleva interrompere la relazione, ma aveva deciso comunque di ospitarlo a casa sua per via dell’isolamento imposto dell’emergenza coronavirus.

Da quanto si è appreso, negli ultimi tempi la 47enne era infastidita dall’insistenza dell’uomo che non accettava la fine della relazione. L’indagine è coordinata dal pm di turno Giovanni Tarzia, e dai procuratori aggiunti di Milano Laura Pedio e Letizia Mannella. Si chiama Antonio Vena, il 47enne che si è costituito dopo avere sparato, nel cuore della notte, alla sua compagna. La vittima si chiamava Alessandra Cità ed era coetanea del killer. L'uomo, che non aveva precedenti a Milano, questa mattina è stato sentito per circa 4 ore e mezza dal pm di turno Giovanni Tarzia. «Sconcertata, delusa e arrabbiata . Il femminicidio è qualcosa che riguarda tutti noi, uomini e donne , ogni tanto ci riguarda un pò più da vicino. Riposa in pace cara collega"; «Buon viaggio Alessandra, dai tuoi colleghi e dai tantissimi utenti che hai accompagnato in questi anni. Che la terra ti sia lieve. Sono profondamente scossa» : questi sono solo alcuni dei commenti dei colleghi dell’Atm di Alessandra Cità, la donna uccisa questa notte dal compagno a Truccazzano.

