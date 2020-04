Sparatoria in Nuova Scotia: almeno 10 morti

Almeno dieci persone son morte dopo una sparatoria durata 12 ore in varie località della Nova Scotia, in Canada. Lo riferiscono le autorità. Tra le vittime anche una poliziotta, una veterana da 23 anni nel corpo e madre di due figli. Non è chiaro se il numero includa anche il killer, identificato come Gabriel Wortman, 51 anni, che possedeva una proprietà immobiliare ad Halifax, la capitale della provincia. Ancora ignoto il motivo del gesto. Tutto è cominciato a Portapique, una piccola comunità rurale a 35 miglia da Truro, Nova Scotia. Un'altra giubba rossa sarebbe rimasta ferita nella sparatoria.

Secondo i media canadesi il killer, un dentista, si era travestito da agente ed aveva anche modificato la sua auto per farla assomigliare a quelle della polizia, era in fuga da sabato sera, dopo che la polizia era intervenuta per la presenza di una persona armata nel villaggio di Portapique. In una cantina sono stati trovati diversi cadaveri. La polizia non ha fornito altri dettagli, e le motivazioni dell’assassino, che ha colpito in diversi punti della zona, sono al momento ignote.