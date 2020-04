Usa, oltre 39mila morti, in Gran Bretagna 16.060 decessi. Tracce di coronavirus nell'acqua non potabile di Parigi

I carabinieri attendono la denuncia per poter procedere nelle indagini su un’aggressione avvenuta venerdì sera ad Albignasego (Padova), nel quartiere di Sant'Agostino, nei confronti di un uomo che stava correndo assieme al proprio cane.

Protagonisti della vicenda, raccontata dalla vittima ai quotidiani locali, un padre e un figlio che si trovavano a ciglio strada vicino all’entrata delle scuole elementari. Alla vista del runner - che non avrebbe indossato la mascherina sul volto - i due hanno cominciato a insultarlo, lui è tornato indietro e li ha affrontati. E’ così scattata la lite, nel corso della quale il giovane avrebbe sferrato un pugno all’indirizzo del corridore, colpendolo in pieno volto.

E’ stato lo stesso aggressore a chiamare i soccorsi; tutti i tre coinvolti hanno riportato ferite, ma solo il runner si è fatto portare in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato ecchimosi guaribili in 30 giorni. Per poter procedere ora è necessario che si presenti in caserma a mettere nero su bianco quanto accaduto; solo dopo i carabinieri potranno procedere all’accertamento dei fatti.

In Usa i decessi per coronavirus hanno superato quota 39 mila (39.090 per l'esattezza), mentre i casi positivi sono 735.287. Lo riferisce il sito della Johns Hopkins University.

Alle centinaia di iniziative che anche il mondo del calcio ha promosso ovunque per dare il proprio contributo nell’emergenza sanitaria, si aggiunge oggi quella un pò diversa negli obiettivi dell’Olympique Marsiglia. Il club francese ha deciso di aprire il suo centro di allenamento e formazione della Commanderie alle donne vittime di violenza domestica, che sono in drammatico aumento per le forzate convivenze legate all’emergenza pandemia.

Una ventina di donne, alcune con i figli - hanno reso noto il club e la prefettura locale in un comunicato congiunto -, ha già potuto trovare riparo nella struttura, che ha 46 stanze e quindi può accogliere quasi un centinaio di persone. L’OM aveva già messo a disposizione delle autorità lo stadio Velodrome e il suo centro di allenamento per qualsiasi esigenza legata all’emergenza.

Nel Regno Unito il bilancio dei decessi legati al Covid-19 è salito oggi a 16.060, con 596 nuove morti registrate nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero britannico della Salute. Stando ai dati diffusi dal ministero britannico della Salute, sono ad oggi 120.067 le persone risultate positive al covid-19 nel Regno Unito, ovvero 5.850 in più rispetto a ieri.

Tracce di coronavirus sono state trovate nell’acqua non potabile di Parigi. Secondo il Comune, «non c'è alcun rischio» per l’acqua potabile.