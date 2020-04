Boom casi a Singapore, 1426 in un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 20 APR - Singapore accusa un altro boom di nuovi casi di coronavirus, pari a 1.426 in un solo giorno. Lo ha annunciato il ministero della Salute, secondo cui sono tutti in gran parte collegati ai focolai nei dormitori dei lavoratori stranieri provenienti da altri Paesi asiatici, impegnati nel settore delle costruzioni. Ieri, i casi aggiuntivi sono stati 596. Il totale dei contagi, con i dati odierni, è schizzato a 8.014 in pochissimi giorni dopo che l'isola era risultata tra i Paesi più efficaci nel contenimento dell'infezione.