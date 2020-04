Coronavirus: Renzi, cambiare dl dignità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Il dl dignità era ed è un errore a prescindere. Quello che sta succedendo è drammatico. Abbiamo davanti un anno che sarà una ecatombe per il turismo. Chiederemo di cambiarlo". Lo dice Matteo Renzi all'Aria che tira su la 7. "Sta per arrivare uno tsunami sulla economia italiana e dobbiamo fare qualcosa. Dare liquidità alle aziende, cambiare le regole ed essere nelle condizioni di farsi trovare pronti: ci sono aziende italiane costrette alla chiusura quando ci sono loro competitor in Europa aperti".