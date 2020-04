Erdogan, normalizzazione a fine maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 20 APR - La Turchia si augura "sulla base delle valutazioni scientifiche e degli esperti" di celebrare una "doppia festa" alla conclusione del mese sacro islamico del Ramadan, a fine maggio, affiancando la festività religiosa a quella per il superamento della fase acuta dell'emergenza coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente Recep Tayyip Erdogan al quotidiano filo-governativo Sabah, sostenendo che si registra un'evoluzione positiva nella curva dei contagi e che non risultano criticità negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva del Paese. Per il secondo fine settimana consecutivo, il governo di Ankara ha imposto un coprifuoco totale per la lotta alla pandemia, che si è concluso alla mezzanotte scorsa. In Turchia si registrano al momento oltre 86 mila casi e 2.017 vittime di Covid-19.