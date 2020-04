Francia, serve tempo per fine quarantena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 20 APR - La portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye, ha detto oggi che la Francia ha "bisogno di tempo" per preparare il suo piano di progressiva uscita dalle rigide misure di confinamento attualmente in vigore per contrastare il coronavirus, che il presidente Emmanuel Macron ha promesso a partire dall'11 maggio. "So che non avere questa mattina tutte le risposte per sapere cosa accadrà dopo l'11 maggio è molto frustrante ma abbiamo bisogno di tempo per lavorare", ha dichiarato la portavoce ai microfoni di France Info, ripetendo che "il piano non è pronto" ma verrà presentato prima della fine del mese di aprile."Oggi - ha proseguito - abbiamo l'insieme dei ministeri che lavorano duramente (…) per capire, fino in fondo, cosa dovrà accadere in ciascuna delle tappe della vostra vita dopo il confinamento". "Questo - ha avvertito Ndiaye - richiede un po' di tempo, di lavoro, ed è per questo che non posso fornire già questa mattina tutte le risposto che i francesi hanno diritto di attendersi".